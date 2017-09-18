Заксобрание наградило преподавателей УрФУ за вклад в рост авторитета Свердловской области

Четыре преподавателя УрФУ получили от Законодательного собрания области серебряные знаки и почётные грамоты. Власти высоко оценили их вклад в развитие Урала, укрепление и рост авторитета Свердловской области, в частности - подготовку кадров для науки и СМИ.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, почётные грамоты получили завкафедрой русской литературы XX и XXI веков Леонид Быков и завкафедрой истории науки и техники Владимир Запарий. Помимо морального поощрения, такие грамоты позволят преподавателям получить в будущем прибавку к пенсии и некоторые дополнительные льготы.

Серебряные знаки с гербом Свердловской области были вручены преподавателям департамента «Факультет журналистики» - завкафедрой телевидения, радиовещания и технических средств журналистики Илье Зиновьеву и завкафедрой русского языка и стилистики Элине Чепкиной.