«Сбербанк онлайн» стал недоступен для пользователей

В "Сбербанке" уверяют, что проблемы временные. Фото: Алексей Кунилов

«Сбербанк онлайн» стал недоступен для пользователей. Клиенты не могут получить доступ к своим картам через Интернет.

В «Сбербанке онлайн» произошёл технический сбой - стартовая страница сервиса не загружается уже несколько часов. Впрочем, в банке уверяют, что ничего серьёзного не случилось.

"В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему. Просим вас воспользоваться услугой позднее", - приводят комментарий сотрудников колл-центра РИА Новости.

Добавим, что в работе мобильного приложения Сбербанка сбоев не обнаружено - все операции по-прежнему можно совершить через смартфон.