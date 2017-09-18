Общество 18 сентября 2017, 14:27

«Сбербанк онлайн» стал недоступен для пользователей

Мобильное приложение Сбербанка

В "Сбербанке" уверяют, что проблемы временные. Фото: Алексей Кунилов

«Сбербанк онлайн» стал недоступен для пользователей. Клиенты не могут получить доступ к своим картам через Интернет.

В «Сбербанке онлайн» произошёл технический сбой - стартовая страница сервиса не загружается уже несколько часов. Впрочем, в банке уверяют, что ничего серьёзного не случилось.

"В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему. Просим вас воспользоваться услугой позднее", - приводят комментарий сотрудников колл-центра РИА Новости.  

Добавим, что в работе мобильного приложения Сбербанка сбоев не обнаружено - все операции по-прежнему можно совершить через смартфон.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Евгений Куйвашев наделил Эдуарда Росселя полномочиями члена Совфеда РФ

Евгений Куйвашев наделил Эдуарда Росселя полномочиями члена Совфеда РФ

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (18 сентября)

Первая книга, изданная в Екатеринбурге. Её автором (как, впрочем, и остальных двух, напечатанных в этой типографии в самый ранний период её деятельности) был сам Иван Герман. Его подлинное имя – Иоганн, и он был немцем, перешедшим на службу России.
Первая типография области просуществовала 68 лет

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум