«Сбербанк онлайн» стал недоступен для пользователей. Клиенты не могут получить доступ к своим картам через Интернет.
В «Сбербанке онлайн» произошёл технический сбой - стартовая страница сервиса не загружается уже несколько часов. Впрочем, в банке уверяют, что ничего серьёзного не случилось.
"В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему. Просим вас воспользоваться услугой позднее", - приводят комментарий сотрудников колл-центра РИА Новости.
Добавим, что в работе мобильного приложения Сбербанка сбоев не обнаружено - все операции по-прежнему можно совершить через смартфон.