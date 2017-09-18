Симфонический хор Свердловской филармонии едет во Францию

Симфонический хор Свердловской филармонии выступит под управлением художественного руководителя Андрея Петренко. Фото: пресс-центр Свердловской государственной академической филармонии. Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

С 21 по 24 сентября Симфонический хор Свердловской филармонии примет участие в первом фестивале классической музыки «Via Aeterna» на острове Мон Сен-Мишель. Как сообщает пресс-центр Свердловской государственной академической филармонии, на 23 площадках в 10 прибрежных городах соберутся 300 музыкантов со всех стран.

Главной идеей фестиваля стало соединение духовного опыта, музыкальной истории и творчества людей.

Симфонический хор Свердловской филармонии выступит под управлением художественного руководителя Андрея Петренко в Гранвиле, Понторсоне, Мортене, Авранше и в аббатстве Ле Мон Сен-Мишель. В исполнении хора прозвучит русская духовная музыка, хоровая классика XX века, образцы русской вокальной миниатюры, а также авторские обработки народных песен.

За последние пять лет Симфонический хор филармонии несколько раз приглашали во Францию. Коллектив принимал участие в «La Folle Journee» в Нанте и регионе Луарских земель, в международных проектах в Марселе и в Сен-Флоран-Лё-Вьей, а также в совместном выступлении с Уральским филармоническим оркестром в парижском Плейеле.