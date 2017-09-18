В банковский кризис верят всего 15% россиян

4% россиян уверены, что банковской системе ничего не угрожает. Фото: Алексей Кунилов

Всего 15% россиян уверены, что банковский кризис либо неминуем, либо уже начался. Такие данные приводятся в свежем опросе ВЦИОМа.

Согласно опубликованным данным, вполне вероятным наступление банковского кризиса назвали 29% опрошенных. Ещё 36% респондентов считают, что такое негативное развитие событий маловероятно. Наиболее оптимистичными оказались 4% россиян, которые уверены, что отечественной банковской системе ничто не угрожает. 16% затруднились ответить на этот вопрос.

В целом новости об отзывах лицензий и закрытии ряда кредитных учреждений дошли до большинства жителей нашей страны: об этом слышали 67%. При этом пристально следили за развитием событий лишь 14% опрошенных, однако среди держателей вкладов таких респондентов набралось 25%. Ещё 32% участников опроса заявили что слышат о закрытиях банков первый раз.

Отмечается, что общая доля россиян, имеющих вклады в банках, в последние годы остаётся практически неизменной, по данным на 2017 год — 26%. Среди держателей вкладов боятся потерять свои сбережения 39% участников опроса.

В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Он проводился путём телефонного интервью среди случайно выбранных 1 200 респондентов.