ТОП-10 самых богатых актёров и актрис 2017 года

Составлен ТОП-10 самых богатых актёров и актрис этого года. Рейтинг опубликован на сайте «Вести.Экономика».

На лидирующей позиции находится американская актриса Дина Меррилл с 5 млрд долларов. В 1957-м она дебютировала в фильме «Кабинетный гарнитур», после чего получила несколько главных ролей в голливудских фильмах. Также она играла второстепенные роли и выступала в бродвейских постановках.

На второй строчке рейтинга находится американская актриса и комик Джулия Луи-Дрейфус с состоянием 3 млрд долларов. Она стала известной после появления на шоу «Субботним вечером в прямом эфире» в начале 1980-х.

На третьей позиции расположилась Джейми Герц с 2 млрд долларов. Она известна своими ролями в фильмах и комедийных сериалах.

На четвёртом месте с состоянием 820 млн долларов находится американский актёр, стенд-ап комик и сценарист Джерри Сайнфелд. Славу ему принесла главная роль в комедийном телесериале «Сайнфелд».

Завершает пятёрку лидеров звезда индийского кино, продюсер и телеведущий Шахрух Хан с суммой 650 млн долларов. На данный момент Шахрух Хан находится на 8-м месте в списке самых высокооплачиваемых актёров Голливуда.

В список также вошли Тайлер Перри (650 млн долларов), Том Круз (480 млн долларов), Амитабх Баччан (420 млн долларов), Джонни Депп и Билл Косби по 400 млн долларов.