Правительство Свердловской области ушло в отставку. Фото: областной департамент информполитики

Правительство Свердловской области ушло в отставку. Соответствующий указ подписан вновь избранным губернатором области Евгением Куйвашевым и будет опубликован в ближайшем номере "ОГ".

Напомним, Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора области сегодня, 18 сентября. Подписанный им указ постановляет правительству Свердловской области сложить свои полномочия в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Устава Свердловской области и пунктом 1 статьи 10-1 Областного закона от 4 ноября 1995 года "О Правительстве Свердловской области".