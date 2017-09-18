Эдуард Россель вновь будет представлять Свердловскую область в Совете Федерации. Фото: Павел Ворожцов

Вновь избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наделил Эдуарда Росселя полномочиями члена Совфеда РФ. Соответствующий указ главы региона будет опубликован в завтрашнем номере «ОГ».

После церемонии инаугурации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому Эдуард Россель вновь получает полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Среднего Урала.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», церемония инаугурации губернатора Свердловской области состоялась сегодня, 18 сентября, в Театре эстрады. Евгений Куйвашев официально вступил в должность.