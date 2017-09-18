В Нижнетагильском музее изобразительных искусств представят «Венецианские строфы» Иосифа Бродского

Впервые книга была показана на 54-й Венецианской биеннале современного искусства в 2011 году. Фото: пресс-центр нижнетагильского музея изобразительных искусств

Сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств откроется выставка. Её главным экспонатом станет книга стихов Иосифа Бродского с иллюстрациями Владимира Наседкина.

Как сообщает пресс-центр нижнетагильского музея изобразительных искусств, главным мероприятием выставки станет презентация рукотворной книги. Она включает в себя 16 гравюр-иллюстраций известного московского художника Владимира Наседкина и 16 стихов Иосифа Бродского из цикла «Венецианские строфы» (1982 год).

Впервые книга была показана на 54-й Венецианской биеннале современного искусства в 2011 году, затем в Риме, а далее в московской галерее «КультПроект».

Презентовать книгу на выставке будет сам художник. Также в рамках мероприятия пройдёт показ двух авторских фильмов, рассказывающих о «Венеции Бродского» и о том, как художник работал над гравюрами.