Кандидатуры Алексея Орлова, Владимира Тунгусова, Галины Кулаченко и Андрея Злоказова внесены в Заксобрание

Посты первых вице-губернаторов, министра финансов и главы минсоцполитики должны быть согласованы с Заксобранием. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области депутаты единогласно поддержали все четыре кандидатуры членов правительства региона, внесённые губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает пресс-служба ЗССО.

Глава региона предложил вновь назначить Владимира Тунгусова первым заместителем губернатора – руководителем администрации губернатора, Алексея Орлова - первым заместителем губернатора, Галину Кулаченко - заместителем губернатора – министром финансов Свердловской области и Андрея Злоказова - министром социальной политики региона.

- Мы достаточно эффективно взаимодействовали с Владимиром Георгиевичем с 2016 года. За этот период он лично выступил с 11 докладами перед депутатами по различным вопросам. Я думаю, что наше взаимодействие по реализации тех программ, которые инициирует правительство и лично губернатор, будет и в дальнейшем выстроено конструктивно, – сказала в своём выступлении на фракции председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, а также поблагодарила за эффективное взаимодействие остальных кандидатов в члены правительства.

Напомним, после того, как избранный губернатор Свердловской области вступает в должность, действующие министры должны сложить полномочия. После этого глава региона назначает своим указом всех министров, кроме трёх — министра финансов — заместителя губернатора, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом. Для их назначения необходимо получить согласие депутатов Законодательного собрания. Также согласование с Законодательным собранием проводится по кандидатурам двух первых заместителей губернатора