Дмитрий Медведев призвал не допустить роста потребительских цен выше 4%

Поручение Дмитрия Медведева совпадает с прогнозом Центробанка. Фото: Александр Исаков

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев призвал не допустить рост потребительских цен по итогам года больше чем на 4%. Поручение премьера совпадает с прогнозом Центробанка.

Рост потребительских цен не должен по итогам года превысить 4%. Соответствующее заявление премьер министр сделал на заседании правительства о прогнозе социально-экономического развития, проекте федерального бюджета на 2018 год.

Поручение Дмитрия Медведева соотносится с прогнозом, опубликованным Центробанком. Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в документе регулятора указано, что в прогнозируемый период инфляция будет держаться на уровне 4%. Отмечается также, что эта цифра может быть скорректирована в зависимости от различных условий. В отдельные периоды, рост потребительских цен может оказаться как выше, так и ниже обозначенных 4%.

По словам Дмитрия Медведева, различные отраслевые и региональные риски тоже учитываются и в правительстве обращают на них внимание, однако в целом рост потребительских цен не должен превысить указанных 4%.

«Это позволит людям строить долгосрочные планы, выбирать: сберегать ли доходы, или брать кредит на улучшение жилищных условий или образование. Для предприятий ценовая стабильность позволит успешнее выполнять производственные планы и привлекать финансовые ресурсы на реализацию новых проектов», - приводит слова Дмитрия Медведева ТАСС.