Общество 18 сентября 2017, 17:08

За три дня на Среднем Урале поймали 214 пьяных водителей

ГИБДД

26 автолюбителей попались на пьяной езде повторно. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские сотрудники ГИБДД в минувшие выходные ловили нетрезвых водителей. За три дня было поймано 214 автолюбителей, севших за руль после принятия спиртного.

Как сообщает пресс-служба ГИББДД по Свердловской области, 26 нарушителей попались на нетрезвом вождении повторно. Ранее их уже лишали права управления транспортными средствами за подобные проступки. Теперь им грозит уголовная ответственность. Отмечается, что несколько задержаний сопровождались погонями.

По статистике, за 8 месяцев 2017 года по причине нетрезвого вождения на территории Свердловской области уже произошло 139 ДТП, в результате которых 49 человек погибли и еще 212 получили травмы различной степени тяжести.

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Областная газета Свердловской области

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