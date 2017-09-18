Из-за дефицита воды Водоканал Екатеринбурга запускает Нязепетровский тракт

Дефицит водных ресурсов возник из-за низкого объем паводка. Фото: Пресс-служба Водоканала

С наступлением отопительного периода в Екатеринбурге наблюдается острый дефицит водных ресурсов. По расчетам специалистов на сегодняшний день он превышает 50 млн кубометров.

Как сообщает пресс-служба «Водоканала», для восполнения дефицита придётся прибегнуть к помощи резервного водоёма. Для перекачки в Волчихинское водохранилище будет запущен Нязепетровский тракт. Запуск запланирован на октябрь, перекачку планируется вести в течение трёх месяцев.

Раннее начало перекачки объясняется правилами безопасности. Запустить воду необходимо до снижения температуры воздуха и земли, чтобы избежать возможных поломок оборудования. Вода будет поступать с ГТС Нязепетровска в объёме 3,0 кубометра в секунду. Стоимость перекачки составит 35 млн рублей в месяц.

Дефицит водных ресурсов возник из-за низкого объема паводка, который составил всего 67% от прогноза метеорологов. Низкий уровень осадков не позволил наполнить водохранилища Екатеринбурга в нужном объёме и накопить водные запасы за летний период. В частности, Волчихинское водохранилище заполнено всего на 72%. Это на 10 % ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом, в отопительный период Екатеринбург ежесуточно потребляет свыше 500 тысяч кубометров воды в сутки.

Планируется, что половину водного дефицита коммунальщики будут восполнять за счёт перекачки исходной воды через Ревдинское водохранилище. Однако, по правилам водопользования этим путем Екатеринбург может получить не более 25 млн кубометров воды.

«Город рискует исчерпать собственные водные запасы за два месяца до наступления паводка 2018 года, начало которого прогнозируется на 10 апреля 2018 года», - говорится в сообщении коммунального предприятия.