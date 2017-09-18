ГИБДД обвиняет дорожных рабочих в пробках на уральских трассах

Пробка на трассе Екатеринбург-Тюмень образовалась из-за дорожных работ. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

В ГИБДД назвали виновных в массовых заторах на уральских трассах. По мнению Госавтоинспекции, к пробкам приводят нарушения при проведении ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, наибольшую обеспокоенность вызывают трассы, ведущие от уральской столицы до Челябинска и Тюмени. Именно здесь чаще всего выстраиваются многокилометровые заторы: трёх оставленных для движения полос недостаточно, чтобы справиться с потоком транспорта.

«Госавтоинспекция настаивает на том, чтобы в пятницу работы по ремонту на трассах региона заканчивались в 15:00. Это необходимо именно для того, чтобы не создавать затруднения на выезде из Екатеринбурга. Соответственно, в выходные дни, когда горожане возвращаются в город, это условие также необходимо соблюдать. Но этого не делает подрядчик, который ведёт работы на этом участке. Так, вчера на трассе Екатеринбург - Тюмень подрядчик закончил работу только в 22:30. Это вызвало огромные многокилометровые пробки от Малых Брусян до Екатеринбурга», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

ГИБДД Свердловской области в отношении лиц, ответственных за проведение ремонтных работ, составлены административные материалы и вынесены предписания об устранении выявленных недостатков. Кроме того, Госавтоинспекция обратилась в прокуратуру в целях применения мер реагирования по фактам несоблюдения контрактных обязательств и невыполнения предписаний ГИБДД.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», вечером 17 сентября на Тюменском тракте образовалась огромная пробка. По информации водителей, причиной затора стали дорожные работы.