Общество 18 сентября 2017, 17:48

«УвлекариУм» собрал более 2000 школьников

Анна Кулакова
Презентация проекта СверхНовая Эра

Яна Белоцерковская, куратор проекта «СверхНовая Эра» проводит викторину для юнкоров и их родителей. Фото: Анна Кулакова

В субботу сразу на трёх площадках Дворца молодёжи прошёл тест-драйв кружков и секций «УвлекариУма». Школьники и дошкольники попробовали себя в различных направлениях, а также получили подарки. «Областная газета» провела для юнкоров презентацию крупнейшего в России детского СМИ «СверхНовая Эра»

Праздник начался со «звёздной» зарядки. На туристическом полигоне её провёл 6-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы по плаванию Юрий Прилуков, на роботодроме — мировой чемпион по прыжкам в воду, воспитанник Дворца молодёжи Евгений Новосёлов. После зарядки спортсмены сфотографировались с ребятами, раздали автографы.

Программа «УвлекариУма» включала больше 50 мастер-классов. Куратор проекта «СверхНовая Эра» Яна Белоцерковская провела викторину для детей и их родителей, показала, как фотографии в «СверхНовой» могут оживать одним нажатием кнопки смартфона, и пригласила всех творческих ребят в принимать участие в создании выпуска молодёжного приложения «ОГ». 

Главный приз «УвлекариУма» — велосипед — был разыгран в эфире «Утро ТВ» на телеканале ОТВ. Велосипед получила шестилетняя Настя Завьялова. Фоторепортаж с вручения главного приза смотрите 19 сентября в соцсетях Дворца молодёжи.

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