Экс-директор МУП «Водоканал-Камышлов» получил 6 лет за растрату

Он заключал всевозможные фиктивные договоры на оказания услуг. Фото: Александр Исаков

Бывший директор МУП «Водоканал-Камышлов» получил реальный срок за растрату в крупном размере. Он заключал всевозможные фиктивные договоры на оказание услуг.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, приговор бывшему руководителю коммунального предприятия Сергею Сажаеву суд вынес на основании доказательств, представленных государственным обвинителем. Его признали виновным в присвоении и растрате в крупном размере, совершённых с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ)

Как удалось установить в ходе следствия, в период с мая 2012 по декабрь 2015 года Сергей Сажаев заключал фиктивные договоры по оказанию различных услуг.

В частности, подозреваемый просил главного бухгалтера подготовить договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по подготовке и сдаче бухгалтерской отчётности. Однако эти функции выполняла непосредственно бухгалтерия коммунального предприятия. Деньги же в размере более чем 960 тыс. рублей руководитель МУПа присвоил себе.

Таких фиктивных договоров было заключено несколько, в том числе на оказание услуг по квалифицированному и качественному обслуживанию потребителей, консультированию потребителей по телефону по всему спектру оказываемых услуг, заключению договоров, работе с имеющейся базой потребителей, выявлению дебиторской задолженности, формированию реестра потребителей, имеющих дебиторскую задолженность. Ни одна из этих функций не требовала заключения сторонних договоров и участия подрядчиков.

Кроме того, с июня 2014 по январь 2016 года экс-директор предприятия отремонтировал за казённый счёт свой личный автотранспорт на 18 тыс. рублей.

Суд приговорил Сергея Сажаева к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима и штрафом 20 тыс. рублей. После оглашения приговора осуждённый взят под стражу в зале суда.

Кроме того, судом полностью удовлетворено исковое заявление МУП «Водоканал-Камышлов» о взыскании с осужденного 945 тыс. рублей в счёт погашения причинённого ущерба.