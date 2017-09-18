Более 200 иностранных студентов приедут на Первоуральский новотрубный завод

Более 200 иностранных студентов посетят Первоуральский новотрубный завод. Их приезд состоится в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

Как сообщает областной департамент информполитики, сам фестиваль пройдёт в Сочи с 14 по 22 сентября, однако участники смогут заглянуть в другие уголки России в рамках региональных программ, под которые отведено четыре дня. Уральская программа предложит гостям побывать на границе Европы-Азии у знаменитого обелиска, посетить несколько музеев и значимых культурных мест.

Знакомство с Первоуральским новотрубным заводом пройдёт в формате экскурсии по всей его территории — это около 60 квадратных километров, на которых расположились 9 основных и 30 вспомогательных цехов, а также инновационный образовательный центр.

Добавим, что участниками XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов станут более 20 000 молодых активистов из 150 стран мира возрастом от 18 до 35 лет. Все они являются активистами в различных сферах профессиональной и досуговой деятельности.