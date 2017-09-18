Общество 18 сентября 2017, 19:34

22 сентября Екатеринбург отдохнёт от пробок

трамвайная развязка на Ленина-Луначарского

Екатеринбуржцам предлагают самим обеспечить себе день без пробок. Фото: Александр Зайцев

22 сентября Екатеринбург присоединится к ежегодной акции «Всемирный день без автомобиля», сообщает официальный портал горадминистрации. Все желающие смогут пересесть с машин на велосипеды, самокаты, общественный транспорт или даже прогуляться до нужного места пешком.

Общественное мероприятие родилось в Швейцарии в 1973 году — тогда власти в разгар топливного кризиса предложили гражданам провести один день без автомобилей. Эксперимент снискал популярность, и с тех пор экологическую акцию было решено сделать ежегодной. В 1994 году «Всемирный день без автомобиля» с согласия стран Евросоюза был окончательно утверждён 22 сентября, а россияне впервые поддержали инициативу в 2008 году.

В Екатеринбурге в акции вместе с горожанами традиционно будут участвовать представители властей и госслужащие, присоединяясь к пропаганде здорового образа жизни, бережного отношения к экологии и снижения загрязнения воздуха.

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