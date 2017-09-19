Хакеры взломали приложение для чистки компьютера CCleaner. Фото: Александр Зайцев

Неизвестные хакеры атаковали утилиту CCleaner, предназначенную для оптимизации работы операционной системы. Утечка данных могла произойти у 2,27 млн пользователей, сообщается на сайте компании-разработчика.

"Мы обнаружили, что более старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud 1.07.3191 подверглись хакерской атаке. Мы быстро разрешили проблему и полагаем, что никто из наших пользователей не пострадал", - говорится в сообщении компании-разработчика.

Установлено, что хакерам удалось встроить вредоносный код в указанные версии, выпущенные 15 и 24 августа. В результате на сервер, расположенный в США, отправлялись IP-адреса и список установленных приложений с компьютеров пользователей. Американские власти заблокировали доступ к серверу 15 сентября, компания-разработчик совместно с Avast проводят расследование.

Добавим, CCleaner - бесплатная программа, которая способна сканировать файлы на жёстком диске компьютера, удалять ненужные данные и защищать от вредоносных программ.