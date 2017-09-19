Спасатели предупредили свердловчан о минусовых температурах

По данным сотрудников МЧС, в регионе ожидаются заморозки до -3. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

В ночь на 19 сентября свердловчане получили смс-оповещение о минусовых температурах. По данным сотрудников МЧС, в регионе ожидаются заморозки до -3.

По информации синоптиков, предупреждение касается в первую очередь северных районов Свердловской области. При этом в ночь на 20 и на 21 сентября ожидается, что столбик термометра опустится до +1...+3, местами возможны заморозки.

Ранее "ОГ" публиковала предупреждение синоптиков Уральского гидрометцентра о том, что с началом недели на Средний Урал придёт холодная осень и заморозки.

Фото: смс-оповещение от регионального МЧС