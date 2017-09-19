Общество 19 сентября 2017, 08:20

Шотландец обогнул земной шар на велосипеде всего за 79 дней

Шотландец Марк Бомонт установил мировой рекорд, обогнув земной шар на велосипеде всего за 79 дней. Он стартовал из Парижа 2 июля, вдохновившись книгой французского писателя Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней", и финишировал также в столице Франции 18 сентября, пишет ТАСС

За 79 дней 34-летний велосипедист проехал 29 тыс. км по территории 16 стран. Каждый день шотландец проезжал примерно 370 км, крутя педали по 16 часов в день. На сон уделялось не более пяти часов в сутки.

Путешественник из Парижа отправился в Россию, затем он добрался до Монголии, а позже прибыл в столицу Китая, откуда на самолёте перелетел в Австралию. Затем он пересёк Новую Зеландию и США, и вернулся в Париж из Португалии. 

Велосипедист побил собственный рекорд на 44 дня. В 2008 году ему удалось объехать земной шар за 194 дня, затем результат был улучшен до 123 дней.

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Областная газета Свердловской области

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