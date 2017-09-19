Общество 19 сентября 2017, 08:41

На ЖБИ образовалась восьмибалльная пробка

Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

Скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

Сегодня утром автомобилисты встали в пробку на улицах Владимира Высоцкого и Малышева в микрорайоне ЖБИ. В сторону центра движение стоит от заправочной станции "Газпром нефть" до Егоршинского подхода, передаёт корреспондент "ОГ". 

Как видно по комментариям пользователей сервиса "Яндекс.Карты", к месту аварии на Малышевском мосту из-за затруднённого движения не может проехать машина скорой помощи.

Усугубляют ситуацию "шахматисты" и автомобилисты, пересекающие двойную сплошную по встречной полосе. В настоящий момент машины стоят в пробке уже более получаса. Пробка, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", оценивается в 8 баллов. 

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Областная газета Свердловской области

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