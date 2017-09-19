Toyota отзывает на ремонт в России более 300 пикапов

В России отзывают на ремонт 323 пикапа Toyota Hilux. Причиной стали газогенераторы водительских подушек безопасности, несоответствующие спецификации, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат ТС, реализованные с декабря 2010 года по декабрь 2011 года.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код пикапа с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также представители изготовителя «Тойота Мотор» проинформируют владельцев Toyota Hilux, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным для владельцев.

"Существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии", - сообщает пресс-служба Росстандарта.