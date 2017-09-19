Социальные пенсии россиян проиндексируют на 4,1% с 1 апреля 2018 года

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 4,1% с 1 апреля 2018 года. Фото: Алексей Кунилов

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 4,1% с 1 апреля 2018 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин журналистам по итогам заседания Правительства РФ.

По словам Максима Топилина, с начала апреля следующего года в проекте бюджета РФ запланирована индексация социальных пенсий на 4,1%. В механизме индексации ничего не меняется.

Напомним, социальная пенсия выплачивается нетрудоспособным гражданам России. Она назначается по инвалидности, по случаю утери кормильца и старости. Социальная пенсия индексируются ежегодно в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера.

Добавим, на заседании Правительства РФ Максим Топилин также сообщил, что страховые пенсии неработающим гражданам проиндексируют с 1 января 2018 года на 3,7%. Решение одобрено Правительством, чтобы обеспечить значимый прирост реальных пенсий в будущем году.