Экономика 19 сентября 2017, 09:35

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 4,1% с 1 апреля 2018 года

Руки пенсионера, социальная пенсия

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 4,1% с 1 апреля 2018 года. Фото: Алексей Кунилов

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 4,1% с 1 апреля 2018 года. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин журналистам по итогам заседания Правительства РФ

По словам Максима Топилина, с начала апреля следующего года в проекте бюджета РФ запланирована индексация социальных пенсий на 4,1%. В механизме индексации ничего не меняется. 

Напомним, социальная пенсия выплачивается нетрудоспособным гражданам России. Она назначается по инвалидности, по случаю утери кормильца и старости. Социальная пенсия индексируются ежегодно в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера.

Добавим, на заседании Правительства РФ Максим Топилин также сообщил, что страховые пенсии неработающим гражданам проиндексируют с 1 января 2018 года на 3,7%. Решение одобрено Правительством, чтобы обеспечить значимый прирост реальных пенсий в будущем году. 

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Областная газета Свердловской области

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