В Туринске после падения жительницы в неогороженную траншею возбуждено уголовное дело

В Туринске после падения жительницы в неогороженную траншею возбуждено уголовное дело. Фото: Павел Ворожцов

В Туринске после падения жительницы в неогороженную траншею по улице Путейцев возбуждено уголовное дело на работников МУП ЖКХ "Теплосеть". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Туринского района после инцидента провела проверку соблюдения работниками "Теплосети" законодательства при проведении земляных работ. По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

- Установлено, что 28 июля 2017 года работники МУП ЖКХ «Теплосеть» выкопали траншею для ремонта тепловой трассы, не огородив участок на улице Путейцев и не осветив его. В результате 30 июля в период времени с 22:00 до 00:00 жительница города упала туда, получив закрытый перелом правой лучевой кости без смещения. Таким образом, её здоровью был причинён вред средней тяжести, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.