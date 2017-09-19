В Екатеринбурге с 15 октября стартует тестирование повременного тарифа на коммерческих автобусах. Фото: Павел Ворожцов

С 15 октября коммерческие перевозчики присоединятся к тестированию повременного тарифа. Если третий этап эксперимента пройдёт успешно, то повременной тариф начнёт действовать на весь наземный транспорт уральской столицы с середины декабря, сообщил замглавы администрации Екатеринбурга Евгений Архипов в эфире "Открытой студии" на телеканале "41-Домашний".

В Екатеринбурге 15 сентября завершилось тестирование повременного тарифа на автобусах, летом в эксперименте также участвовали трамваи и троллейбусы.

- Большинство тестировщиков выбирали тариф 30 минут за 28 рублей. В итоге подсчитано, что 46% из них успевали за это время совершить одну пересадку, 20% - две пересадки, 11% - три, 6,5% - не успевали ни разу пересесть за полчаса. При этом возникла проблема: люди путали автобусы МОАП и коммерческий транспорт, пытаясь проехать по повременному тарифу в маршрутках, - рассказал Евгений Архипов.

Напомним, в начале сентября коммерческие перевозчики заявили, что готовы поддержать повременной тариф. О том, как проходило тестирование на первом этапе, можно прочитать здесь.