В параде российского студенчества приняли участие более пяти тысяч студентов

Ребята прошли по центру города с яркими плакатами, кричалками, спели гимн и дали клятву студентов. Фото: областной департамент информполитики.

В Екатеринбурге более пяти тысяч студентов из 18 учебных учреждений приняли участие в параде. В России акция прошла уже в шестнадцатый раз и объединила 30 городов.

Как сообщает областной департамент информполитики, организатором мероприятия в уральской столице стал Уральский государственный педагогический университет.

Самой многочисленной в Екатеринбурге стала колонна Уральского федерального университета, в которой можно было насчитать около тысячи человек. Студентов из Уральского государственного медицинского университета, университета путей сообщения, педагогического университета и горного университета прибыло по 500 человек. Из других вузов насчитывалось от 50 до 250 представителей.

Ребята прошли по центру города с яркими плакатами, кричалками, спели гимн, дали клятву студентов, а также приняли участие в различных творческих мастер-классах и посетили образовательные площадки. Важной частью парада стал телемост, благодаря которому студенты из разных регионов страны смогли поприветствовать друг друга.