Свердловская пригородная компания присоединится к акции "Всемирный день без автомобиля". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге автовладельцы смогут ездить бесплатно на электричке 22 сентября, во Всемирный день без автомобиля. Достаточно будет предъявить контролёру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Свердловская пригородная компания присоединится к акции "Всемирный день без автомобиля". 22 сентября автовладельцы смогут бесплатно ездить в "Городском электропоезде" в Екатеринбурге и в пригородных поездах в границах "единой тарифной зоны" в Тюмени.

В Екатеринбурге "Городской электропоезд" проезжает через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик, Сысерть.

В Тюмени в "единую тарифную зону" входят станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км, Утяшево. Между этими станциями автовладельцы смогут проехать 22 сентября на пригородном поезде по одному тарифу.