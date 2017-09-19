Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём оружейника

Мастер оружейного магазина в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников оборонно-промышленного комплекса и ветеранов отрасли с Днём оружейника, который отмечается сегодня, 19 сентября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

По словам главы региона оборонные предприятия укрепляют военную мощь страны и конкурентоспособность России на рынке высокотехнологичной гражданской продукции.

- Уралвагонзавод славится танками «Армата» и инновационными вагонами, оптические прицелы и медицинская техника Уральского оптико-механического завода опережают время. Происходящий трансфер опыта и технологий в другие отрасли способствует импортозамещению, наращиванию экспортного потенциала Среднего Урала и страны. Фестиваль «УралТанк», который недавно прошёл Нижнем Тагиле, напомнил о вкладе танкостроителей, создателей знаменитого Т-34, в победный исход Великой Отечественной войны, - отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил свердловских работников оборонного комплекса, инженеров, конструкторов за неутомимый поиск, самоотдачу и любовь к профессии. Он пожелал им крепкого здоровья и успехов во всех делах.

Накануне Дня оружейника журналист "ОГ" встретился с мастером одного из крупных оружейных магазинов в Екатеринбурге Виктором Беленковым. Об этом подробнее можно прочитать здесь.