Парадокс - отдых за границей выходит дешевле, чем внутри родной страны. Фото: Александр Зайцев

За прошедший летний сезон спрос на отдых внутри страны упал на треть из-за высокой стоимости российских отелей. Об этом сообщает «Российская газета».

Отечественный отдых потерял привлекательность для российских туристов из-за высоких цен, считает Российский союз туриндустрии. Тенденция наблюдается не только на морских курортах — снизился спрос и на экскурсионные туры по центральной части страны. Сравнительно неплохо пережили сезон отпусков только Кавказские Минеральные Воды — они потеряли лишь 10% турпотока.

Причём ситуация начала обостряться еще в 2002 году: уже тогда многие южные здравницы испытывали нехватку отдыхающих в сравнении с турецкими курортами. Как отмечала тогда пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, «за те деньги, которые просят сегодня сочинские санатории, можно отдохнуть в приличном турецком отеле, да ещё по системе «всё включено». Но российские отельеры на ошибках не учатся, и к текущему сезону цены продолжили подниматься: где-то на 12-15%, а где-то и сразу на 20-30%.

Немалую роль сыграло и повышение стоимости авиа- и железнодорожных билетов. Так, в мае стоимость перелёта из Москвы до Анапы доходила до 18 тысяч рублей, билеты из Москвы до Симферополя составляли 13-14 рублей. Только сейчас, в бархатный сезон, цены упали до 5-6 тысяч рублей.

Ассоциация туроператоров России считает, что для приведения цен в норму необходимо развивать конкуренцию в крупном бизнесе через комплексную поддержку со стороны государства. Например, увеличить количество крупных гостиниц на берегу Чёрного моря, превратив его в подобие популярных сейчас турецких курортов.