Врач из Первоуральска представлен к медали за спасение тонущей девушки

За героические действия Вячеславу Дорохину вручили благодарственное письмо Главного управления МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области сплав по реке Шишим едва не закончился трагедией. Тонущую девушку спас оказавшийся поблизости врач.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, о героическом поступке врача из Первоуральска Вячеслава Дорохина, спасателям рассказала сама спасённая девушка Марина Белых.

Известно, что описываемые события произошли 30 апреля. Оба действующих лица сплавлялись по реке Шишим, но в разных компаниях. Неподалёку от деревни Пальники лодка, в которой плыла супружеская пара, наткнулась на бревно и перевернулась. Девушка с головой ушла под воду. Из-за холодной весенней воды и одежды, не предназначенной для плавания, сопротивляться мощному течению было практически бесполезно. Из-за переохлаждения утопающая начала терять сознание.

В это время на берегу отдыхал врач отделения неотложной помощи амбулаторно-поликлинического отделения горбольницы №1 Вячеслав Дорохин с друзьями. По словам героя, девушку протащило течением порядка 300 метров. Из воды утопающую вытащили его друзья. Сам же доктор провёл реанимацию. В этом ему помогал сын Марины Белых. Когда казалось, что спасти женщину уже не удастся, она всё же начала дышать.

За героические действия Вячеславу Дорохину вручили благодарственное письмо ГУ МЧС России по Свердловской области. Кроме того, спаситель был представлен к медали МЧС России «За спасение погибающих на водах» и вошёл в номинацию «Герои среди нас» регионального этапа Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества - 2017».