"Умник" должен предложить что-то поистине инновационное. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области ищут «умника», который получит полмиллиона рублей. Требования — возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство и наличие инновационной идеи.

Как сообщает областной департамент информполитики, побороться за грант в размере 500 тысяч рублей можно будет в конкурсе инновационных проектов молодёжи «Умник» - отборочный этап уже стартовал и продлится до 31 октября. Конкурс проходит в 70 регионах России и направлен на поддержку молодых учёных, стремящихся реализоваться в научно-технической и инновационной деятельности. Материальная поддержка позволит победителю за два года полноценно воплотить свою задумку — от проектирования опытных образцов до вывода на потребительский рынок и даже создания собственного предприятия.

В Свердловской области за 10 лет проведения конкурса призовые выплаты получили уже 529 студентов и молодых учёных — в общей сложности на сумму более 180 миллионов рублей.

В прошлом году одними из лучших проектов были признаны беспилотный летательный аппарат для обработки сельскохозяйственных растений, рецептура фитоминеральной подкормки для эффективной коррекции обменных процессов у мелких домашних животных, радиолокационная система визуализации дорожной обстановки, устройство для ранней диагностики злокачественных новообразований кожи.

Подать заявку на участие можно здесь.