Водитель трамвая из Екатеринбурга назван лучшим в России

Сергей Беляев стал лучшим в стране в номинации «Знание правил технической эксплуатации». Фото: официальный сайт ЕМУП «ТТУ»

Во всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди водителей трамвая, Екатеринбург представили Сергей Беляев и Наталья Армянинова. Как сообщается на сайте ЕМУП "Трамвайно-троллейбусного управление", в конкурсе приняли участие 32 вагоновожатых из 25 городов России.

Участники мероприятия должны были продемонстрировать свои навыки и умения в теории и на практике. Всего в конкурсной программе было пять заданий: экзамен на знание правил эксплуатации, на знание правил дорожного движения, приём подвижного состава перед выездом на линию, а также культура обслуживания и практическое вождение трамвая.

Сергей Беляев стал лучшим в стране в номинации «Знание правил технической эксплуатации». Он быстрее всех и без единой ошибки выполнил экзаменационное задание.

Однако, без досадных ошибок не обошлось и в итоговом подсчёте Сергей Беляев оказался на 8 месте, а Наталья Армянинова - на 15-ом.

В конечном результате, первое место во всероссийском конкурсе занял водитель трамвая из Нижнего Новгорода, второе - специалист из Волгограда, третье - участник из Златоуста.