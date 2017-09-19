Земства 19 сентября 2017, 12:59

Индустриальный парк «Богословский» прошёл приёмку

Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске

Индустриальный парк «Богословский» должен стать главной промышленной площадкой севера Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Индустриальный парк «Богословский» в Краснотурьинске полностью обеспечен инженерными сетями и готов к работе. Как сообщает областной департамент информполитики, акт приёмки подписан межведомственной комиссией.

Сданные объекты внеплощадной инфраструктуры включают в себя газовую котельную, подъездную дорогу, электрические сети и водопровод. Все они официально введены в эксплуатацию.

Напомним, индустриальный парк «Богословский», созданный на площадке «Богословского алюминиевого завода» для формирования новых производств и рабочих мест, должен стать главной промышленной площадкой севера Свердловской области. Первые резидента парка готовятся выйти на площадку уже в этом году.

Сейчас ведутся работы по по созданию внутриплощадной инфраструктуры — монтируются кабельные эстакады, прокладывается газопровод, сети теплоснабжения, промливневая канализация. Работы планируют завершить к концу 2017 года.  

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Областная газета Свердловской области

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