Политика 19 сентября 2017, 12:50

Стала известна судьба поликлинники-долгостроя в Артёмовском

больница в Артёмовском, долгострой, правительство, губернатор, Евгений Куйвашев

Вопрос о недостроенной поликлинике в Артёмовском поднимался в августе этого года во время визита Евгения Куйвашева в Артёмовский. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня, 19 сентября, на заседании правительства Свердловской области стала известна судьба поликлиники долгостроя в Артёмовском.

Как сообщил губернатору Евгению Куйвашеву глава Артёмовского Андрей Самочернов, по итогам экспертизы выяснилось, что здание не подлежит восстановлению и его можно только снести. И.о главы минстроя добавил, что затраты на приведение здания в соответствие с нормами в разы превышают затраты на строительство нового здания, поэтому сейчас разрабатывают проектное решение по демонтажу здания.

- Когда проект будет готов? - уточнил Евгений Куйвашев.

- До конца года. Само здание разберем за полгода.

- Как только демонтаж здания будет закончен, необходимо будет сразу же приступить к строительству нового здания. Работа по этим проектам должна быть параллельной. Не должно быть так, что здание снесли, а альтернативу не предложили. Для жителей Артёмовского это, пожалуй, самый важный вопрос, - отметил глава региона.

Напомним, вопрос, касающийся недостроенной поликлиники в Артёмовском поднимался в августе этого года во время визита Евгения Куйвашева в Артёмовский. Семиэтажный корпус стоит без присмотра больше 15 лет, его монтажные узлы и крепления уже подверглись коррозии. В 2010 году разрабатывался проект на достройку здания — в нём задумали разместить стационар на 100 коек и поликлинику, но дальше планов дело не зашло. После проведённой в 2015 году проверки городской суд обязал администрацию ограничить доступ людей в недостроенное здание городской поликлиники.

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Областная газета Свердловской области

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