Общество 19 сентября 2017, 13:16

В Екатеринбурге отопительный сезон стартовал с Академического микрорайона

Женщина положила руки на батарею.

Отопительный сезон стартовал сразу же после вступления в силу соответствующего постановления. Фото: Алексей Кунилов

Академический — первый микрорайон, жители которого получили тепло в дома. По сообщению ЗАО УК «Академический», отопительный сезон стартовал сразу же после вступления в силу соответствующего постановления.

Все 90 многоквартирных домов микрорайона были заранее готовы к сезонной эксплуатации. На такую оперативную подачу тепла повлияло то, что уже 8 лет жители Академического пользуются горячей водой по закрытой схеме благодаря индивидуальным тепловым пунктам, которые позволяют экономно расходовать ресурсы. Отметим, что жители домов с электрическим отоплением смогут сами регулировать температурный режим в квартирах.

Также отметим, что по сообщению областного департамента информполитики в Свердловской области обеспечено теплом уже 18% жилфонда и 41% объектов социальной значимости. На данный момент подключено 66 из 94 муниципальных образований.

Согласно правилам, отопительный сезон должен быть начат после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке ниже 8 градусов Цельсия.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 сентября)

На чемпионате мира 2018 года инфраструктура футбольной академии будет использоваться как тренировочная база команд-участниц. Фото: Александр Исаков
С подачи Гуса Хиддинка в Екатеринбурге решили создать футбольную академию

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум