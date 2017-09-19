В Екатеринбурге отопительный сезон стартовал с Академического микрорайона

Отопительный сезон стартовал сразу же после вступления в силу соответствующего постановления. Фото: Алексей Кунилов

Академический — первый микрорайон, жители которого получили тепло в дома. По сообщению ЗАО УК «Академический», отопительный сезон стартовал сразу же после вступления в силу соответствующего постановления.

Все 90 многоквартирных домов микрорайона были заранее готовы к сезонной эксплуатации. На такую оперативную подачу тепла повлияло то, что уже 8 лет жители Академического пользуются горячей водой по закрытой схеме благодаря индивидуальным тепловым пунктам, которые позволяют экономно расходовать ресурсы. Отметим, что жители домов с электрическим отоплением смогут сами регулировать температурный режим в квартирах.

Также отметим, что по сообщению областного департамента информполитики в Свердловской области обеспечено теплом уже 18% жилфонда и 41% объектов социальной значимости. На данный момент подключено 66 из 94 муниципальных образований.

Согласно правилам, отопительный сезон должен быть начат после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держится на отметке ниже 8 градусов Цельсия.