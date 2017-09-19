В Екатеринбурге выставлены на торги 60 мест под рекламу

Одно рекламное место на 5 лет обойдётся в 45 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге объявлены аукционы на размещение рекламных конструкций. Стартовая цена самого дешёвого лота — 45 074 рубля.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в уральской столице пройдут в электронной форме. В общей сложности с молотка пустят 60 мест под рекламу, которые разделили на четыре вида.

В частности, на торгах будут представлены три лота, содержащих рекламные конструкции для афишных стендов. Два лота включают в себя по 5 мест для размещения сроком на 5 лет, их начальная цена составляет 708 698 рублей и 733 136 рублей. Также можно поторговаться за 7 мест под афишные стенды (также сроком на 5 лет) за 1 млн 515 149 рублей.

Категория «билборды» разделена на 4 лота. 3 рекламных места сроком на 8 лет можно арендовать за 641 577 рублей (в списке предоставлено два таких лота). Стоимость 11 мест на те же 8 лет изначально обозначена в 1 млн 692 548 рублей (таких лотов также два).

Конструкции в виде сити-формата представлены двумя лотами. 3 и 4 места размещения конструкций на 8 лет выставлены за 495 817 рублей и 446 662 рубля соответственно.

Также на торгах представлены 8 лотов, подразумевающих иные технические средства стабильного территориального размещения. Самые «бюджетные варианты» на старте стоят 45 074 рубля: 3 лота по одному месту на 5 лет. Ещё два лота по одному месту на 5 лет стоят 253 430 рублей. И три лота по одному месту уйдут с молотка за начальные 162 014 рублей.

Отмечается, что начальная цена лотов определена в виде суммы рыночной стоимости годовых размеров платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Подать заявки на участие в аукционах можно с 16 сентября по 10 октября 2017 года. Сами торги состоятся 16 октября.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее МУГИСО утвердило на дорогах Свердловской области 11 схем, в которые включены 145 мест для размещения рекламных носителей.