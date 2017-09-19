Культура 19 сентября 2017, 14:09

В Свердловской области подведены итоги конкурса на лучший туристский паломнический маршрут

Мужчина звонит в колокола.

Экскурсии посвящены излюбленным местам туристов, которые связаны с Царской семьёй Николая II, преподобномученицой Елисаветой Феодоровной, праведным Симеоном Верхотурскомом в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

В этом году впервые в Свердловской области прошёл конкурс на лучший туристский паломнический маршрут. В течение одного месяца десятки уральцев разрабатывали свои проекты.

Как сообщается на сайте Екатеринбургской епархии, на конкурс было представлено 16 проектов-экскурсий, рассчитанных на несколько часов и даже на несколько дней.

Авторами маршрутов выступили как взрослые, так и дети со всех регионов Свердловской области. Сами же экскурсии были посвящены излюбленным местам туристов, которые связаны с царской семьёй Николая II, преподобномученицей Елисаветой Феодоровной, праведным Симеоном Верхотурским. В предложенные маршруты вошли значимые места, которые находятся в Алапаевске, Верхотурье, Полевском, Первоуральске, Нижнесергинском и других местах Урала.

Награждение финалистов состоится 25 сентября 2017 года в рамках региональной стратегической сессии по развитию паломнического туризма, которая пройдёт в Симеоновские дни в верхотурском Центре культуры.

Лучшие работы конкурса будут включены в аудиогиды и путеводители Центра развития туризма и Екатеринбургской епархии. Однако есть вероятность, что маршруты воплотятся в жизнь и откроют жителям и гостям области историческое и культурное наследие нашего региона.

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Областная газета Свердловской области

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