Общество 19 сентября 2017, 14:17

Следователи проверят многодетную мать из Первоуральска

Следователи организовали проверку в многодетной семье из Первоуральска. Ранее СМИ сообщали о ненадлежащем отношении к воспитанию, проявленном матерью троих детей, а также возможной халатности сотрудников органов системы профилактики по отношению к данной ситуации.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, известно, что в указаной семье проживают трое детей: две девочки 8 и 6 лет, одна из которых состоит на инвалидности, а также мальчик, которому исполнилось 2,5 года. По сведениям СМИ, их мать злоупотребляет алкоголем и не занимается воспитанием детей. При этом органы системы профилактики на протяжении длительного времени не принимали никаких мер по защите прав малолетних детей.

«В рамках доследственной проверки будет даваться правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики в части принятия ими полных и своевременных мер, направленных на защиту прав малолетних детей. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

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Областная газета Свердловской области

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