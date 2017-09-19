Общество 19 сентября 2017, 14:30

В Свердловской области ещё 55 почтовых отделений адаптируют для людей с инвалидностью

Обновлённые отделения Почты России.

55 почтовых отделений планируется переоборудовать к концу этого года. Фото: Макрорегион Урал ФГУП «Почта России»

К концу года количество свердловских отделений почтовой связи, доступных для людей с инвалидностью, достигнет 114. Как сообщает Макрорегион Урал ФГУП «Почта России», программа по адаптации объектов и услуг почтовой связи на 2017 год разработана Почтой России в соответствии с приказом Минкомсвязи РФ.

Отмечается, что на данный момент уже 59 почтовых отделений в Свердловской области адаптированны под людей с ОВЗ. Ещё 55 отделений планируется переоборудовать к концу этого года.

Открытые после переустройства отделения оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, также сделаны надписи крупным шрифтом для слабовидящих людей. Сотрудники почтовых отделений прошли дополнительное обучение.

«Реконструкция почтовых отделений для удобства маломобильных клиентов позволит повысить качество жизни в Свердловской области. Наша цель – обеспечить полную доступность почтовых услуг для людей с инвалидностью», – рассказал директор Макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселёв.

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Областная газета Свердловской области

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