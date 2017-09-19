Общество 19 сентября 2017, 14:35

Роспотребнадзор закрыл точку по продаже спирта на Уралмаше

Спирт, фунфырики

Предпринимательница дважды попалась на торговле спиртом. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор добился прекращения работы предпринимательницы, торговавшей спиртом в микрорайоне Уралмаш Екатеринбурга. Женщина дважды попадалась на незаконной продаже.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки санврачи дважды выявляли незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота в павильоне ИП Королёвой на улице Бульвар Культуры 30/1.

По каждому эпизоду административного правонарушения были составлены протоколы, а материалы направлены на рассмотрение в суд, который признал оборот данной продукции незаконным. Предпринимательница была оштрафована на 3 тыс. руб., а изъятый спирт уничтожен.

При этом за неоднократное нарушение прав потребителей территориальный отдел управления Роспотребнадзора подал иск в суд о прекращении деятельности ИП. Орджоникидзевский районный суд поддержал решение надзорного органа.

Копия решения направлена в Инспекцию для государственной регистрации прекращения деятельности ИП в принудительном порядке.

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Областная газета Свердловской области

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