Общество 19 сентября 2017, 14:49

В «Титановой долине» появился четырнадцатый резидент из Свердловской области

одноразовые шприцы для овощей

Четырнадцатым резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» стала свердловская компания по производству одноразовых шприцев. Фото: Алексей Кунилов

Четырнадцатым резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» стала свердловская компания «Русмед». Она займётся производством одноразовых трёхкомпонентных шприцев.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина», инвестиции на производство составят 175,7 млн рублей, планируемый объём бюджетных отчислений — 2,5 млн рублей к 2020 году. После присоединения к «Титановой долине» «Русмед» планирует создать 52 рабочих места и занять 3% показателя ёмкости рынка при мощности 72 млн штук в год.

Спрос на одноразовые шприцы в России остаётся стабильно высоким, однако 73% данной продукции приходится на импортные изделия. Из оставшихся только 8% выпускаются в УрФО.

«Отечественным производителям одноразовых шприцев сложно конкурировать с зарубежными компаниями, которые платят за сырье меньше и освобождены от таможенных пошлин на ввоз в Россию. Свободный доступ к дорогостоящей инфраструктуре, налоговые и таможенные льготы в «Титановой долине» позволят «Русмеду» снизить себестоимость продукции, делая её конкурентной», - сказал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

Напомним, «Титановая долина» была создана в Верхней Салде в 2010 году. Она является одной из десяти российских ОЭЗ промышленно-производственного типа и предлагает самые привлекательные условия налогообложения из них всех.

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Областная газета Свердловской области

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