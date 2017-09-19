На ВИЗе на сутки оставят без газа 500 домов и 26 компаний

На время проведения работ подача газа населению будет ограничена. Фото: пресс-служба «Екатеринбурггаз»

Екатеринбургские газовики предупредили о работах на газопроводе высокого давления 20-22 сентября. На время проведения работ подача газа населению будет ограничена.

Как сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаз», работы по врезке вновь построенного газопровода высокого давления в действующую газораспределительную сеть пройдут 20-22 сентября.

На это время будет приостановлено газоснабжение 500 частных домов по пер. Дубровинский, Поточный, Шайтанский, Катайский, улицам Краснокамская, Отрадная, Танкистов, Линейная, Викулова, Котовского, Коперника, Шекспира, Лагоды, Кизеловская, Лялинская, Грязнова. Кроме того, без голубого топлива останутся 26 организаций.

На предприятия коммунальный ресурс вернут 21 сентября, а газоснабжение жилых домов восстановят 22 сентября.

Отмечается, что переукладка трубопровода производилась в связи со строительством транспортной развязки по ул. Соболева – ул. Муранова – ул. Онуфриева.