Подстанция «Каменская» заработает на новых мощностях

На подстанции «Каменской», питающей Каменск-Уральский металлургический завод и Уральский алюминиевый завод, продолжается реконструкция оборудования. Очередным этапом стала установка новой автотрансформаторной группы мощностью 500 МВА, сообщает пресс-служба ФСК ЕЭС.

Предыдущая автотрансформаторная группа 1957 года выпуска была практически ровесницей завода — теперь её место займёт современное оборудование, которое повысит надёжность электроснабжения КУМЗа и УАЗа и увеличит пропускную способность энергоузла, при этом требуя меньше затрат на обслуживание.

Добавим, что подстанция «Каменская» также обеспечивает передачу мощности Белоярской атомной электростанцией из Свердловской в Курганскую и Челябинскую энергосистемы.

Ранее на ней уже были проведены работы по реконструкции четырёх ячеек открытого распределительного устройства (ОРУ) 220 Кв, в которые заново введены две воздушные линии 220 Кв «Каменская — КУМЗ» и «Каменская — Электролизная», смонтированы автотрансформаторы и насосная станция пожаротушения, а также частично отремонтировано ОРУ 110 Кв.