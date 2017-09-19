В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» открылись четыре отраслевые выставки

В Екатеринбурге состоялось открытие четырёх отраслевых выставок «Гранд Экспо Урал» (GRAND EXPO-URA): «Леспром-Урал», «Экспомебель-Урал», «Аквапром-Урал» и «Утилизация». Фото: Александр Зайцев

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» на отраслевые выставки приехали участники из 15 стран. По сообщению областного департамента информполитики, выставки сопровождает насыщенная конгрессная программа.

В Екатеринбурге состоялось открытие четырёх отраслевых выставок «Гранд Экспо Урал» (GRAND EXPO-URAL): «Леспром-Урал», «Экспомебель-Урал», «Аквапром-Урал» и «Утилизация». Участниками стали более 200 компаний из 40 городов России и представители 15 зарубежных стран, в том числе из Германии, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции.

Как отметил замминистра промышленности и науки Игорь Зеленкин, тематика выставок актуальна для Свердловской области. «Сохранение и грамотное использование лесных ресурсов, инновационное развитие деревообрабатывающего и мебельного производств, грамотное обращение с отходами и экологическая безопасность Урала – все эти вопросы лежат в основе развития экономики нашего региона» — рассказал Игорь Зеленкин.

Выставки сопровождаются конгрессной программой, на которой будут рассмотрены практические вопросы лесной отрасли, сферы обращения с отходами, актуальные требования законодательства РФ. Также пройдут обучающие семинары для руководителей мебельных производств и состоится международная биржа деловых контактов по пяти отраслям.