Глава Красноуральска ушёл в отставку после резонансной истории

Сегодня, 19 сентября, на заседании думы в Красноуральске официально сложил свои полномочия и.о. главы Вячеслав Грибов. Депутаты избрали нового спикера - им стал глава местного фонда поддержки предпринимательства, единоросс Алексей Медведев. Эту информацию "ОГ" подтвердил директор "Красноуральского рабочего" Леонтий Коннов, который присутствовал на заседании.

Вячеслав Грибов провёл первую половину заседания, которая завершилась рассмотрением вопроса о досрочном прекращении его полномочий. Заявление об этом он подал сразу после выборов.

Депутат Юрий Мурзаев предложил на пост председателя думы кандидатуру местного общественника Алексея Медведева. Из 15 депутатов за кандидатуру Алексея Медведева проголосовали 14.

- Это наталкивает на определённые мысли, ведь в новом составе лишь один депутат не состоит в "Единой России". Но поскольку голосование было тайным, однозначно это утверждать нельзя, - сказал в разговоре с "ОГ" Леонтий Коннов.

Вторую часть заседания провёл уже новоизбранный председатель думы. Резонансный вопрос о действительности диплома РГППУ Вячеслава Грибова на заседании не поднимался.

Напомним, скандал начался с того, что оппозиционеры заявили о том, что диплом РГППУ Вячеслава Грибова недействителен. На основании ответа из педуниверситета, который гласил, что диплом под указанным номером не выдавался, к делу подключились правоохранительные органы. На данный момент по этому факту правоохранительными органами проводится проверка.