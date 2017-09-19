19 сентября 2017, 16:34

Агентство ООН заявило о 40 миллионах человек, находящихся в рабстве

женщины в селе

71% от общего числа современных рабов - женщины. Фото: Алексей Кунилов

На данный момент 40 миллионов человек в мире находятся в рабстве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Международной организации труда - специализированного агентства системы ООН.

При этом большинство современных рабов — женщины: их доля составляет 29 млн или 71% от общего числа.

Более того, по приблизительной оценке организации, в мире используется принудительный труд около 152 миллионов детей от 5 до 17 лет. Чаще всего их можно встретить на сельскохозяйственных работах (70,9%), в сфере услуг (17,1%) и в промышленности (11,9%).

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Областная газета Свердловской области

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