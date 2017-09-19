Серовскому пенсионеру грозит срок за торговлю спиртом

Уголовное дело возбуждено Серовскими следователями по факту торговли некачественным спиртом в отношении пенсионера-инвалида 1950 года рождения.

По сообщениям Серовского межрайонного следственного отдела СКР, экспертиза показала, что в спирте, который реализовывал житель Серова, содержатся опасные вещества и токсичные примеси - метиловый спит, уксусный альдегид, ацетон. Продавал спирт мужчина доброй части неблагополучного населения.

Поймали торговца с поличным у него же дома. Пенсионер подал закупщику тот самый спирт, который разливал из канистр. Продавал нерадивый предприниматель 0,3 литра за 100 рублей. Вышел на след нарушителя отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. В данный момент проводится экспертиза, а подозреваемый дал признательные показания. К тому же, следователям мужчина признался, что таким образом пытался поправить своё материальное положение.