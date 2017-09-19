"Гринвич" тоже попал в "волну минирования". Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге эвакуировали мэрию, «Гринвич», «Рубин», цирк и администрацию Ленинского района. По словам очевидцев, в зданиях ищут бомбы.

Об эвакуации крупнейшего торгового центра Екатеринбурга «Гринвич» стало известно из социальных сетей. О выводе людей из ТЦ было объявлено по громкой связи. На место происшествия приехали скорая помощь и пожарные расчёты, однако пока экстренные службы просто находятся рядом со зданием. Очевидцы сообщают о сотнях посетителей и сотрудников торгового центра, которым пришлось срочно покинуть здание. Большинство из них не торопятся уходить с территории вокруг «Гринвича» и наблюдают за производящим на лавочках.

Следом появилась информация об эвакуации из здания администрации Екатеринбурга. Чиновникам и посетителям мэрии также пришлось покинуть помещения. Здесь тоже дежурят скорые и пожарные машины.

Следом прервать свой привычный распорядок пришлось всем, кто находился в здании торгового дома «Рубин». На улицы вывели сотрудников компаний, а также посетителей кафе.

«Тут всё по-серьёзному. Нас всех вывели на улицу, сказали, что здание заминировано. Внутри ходят сотрудники полиции, что-то проверяют, ищут. Говорят, помимо нашего здания эвакуировали «Гринвич», мэрию и администрацию Ленинского района. Везде поступил сигнал о минировании», - рассказал «ОГ» один из очевидцев, эвакуированных из здания «Рубина».