Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 13 человек

Людей выводили по лестничным маршам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировано 13 человек. Среди них двое детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 13:34. На площади 10 кв. м были повреждены электрощиты с первого по пятый этаж десятиэтажного муниципального жилого дома на ул. Маневровая, 10.

На место происшествия приехали 9 огнеборцев на 3 пожарных машинах. По лестничным маршам из здания выведено 13 жителей, в том числе двое детей. Локализовать возгорание удалось в 13:53, спустя ещё четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели закончили в 15:07.