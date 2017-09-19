Орган-гигант Свердловской филармонии подготовили к новому концертному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской государственной академической филармонии.

Подготовкой органа занимался ведущий мастер органостроительной фирмы «KlaisOrgelbau» из Германии Бернард Альтхаус.

Напомним, что 4 года назад мастера этой фирмы проводили реконструкцию инструмента. Деньги на ремонт органа собирали всем городом во время благотворительной акции «Сохраним орган», которую объявили Свердловская филармония и Общественный органный комитет. Главной целью акции стало привлечении внимания общественности к судьбе «короля инструментов».

27 сентября состоится первый органный концерт в этом сезоне, в исполнении Меркерта Жан-Филиппа (Бельгия-Япония).

Акция «Сохраним орган».