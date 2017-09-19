Культура 19 сентября 2017, 17:28

Орган-гигант Свердловской филармонии подготовили к новому концертному сезону

Орган-гигант Свердловской филармонии подготовили к новому концертному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской государственной академической филармонии.

Подготовкой органа занимался ведущий мастер органостроительной фирмы «KlaisOrgelbau» из Германии Бернард Альтхаус.

Напомним, что 4 года назад мастера этой фирмы проводили реконструкцию инструмента. Деньги на ремонт органа собирали всем городом во время благотворительной акции «Сохраним орган», которую объявили Свердловская филармония и Общественный органный комитет. Главной целью акции стало привлечении внимания общественности к судьбе «короля инструментов».

27 сентября состоится первый органный концерт в этом сезоне, в исполнении Меркерта Жан-Филиппа (Бельгия-Япония).

Акция «Сохраним орган».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 сентября)

На чемпионате мира 2018 года инфраструктура футбольной академии будет использоваться как тренировочная база команд-участниц. Фото: Александр Исаков
С подачи Гуса Хиддинка в Екатеринбурге решили создать футбольную академию

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум